13 февраля 2017, 12:10

Политика

Бердымухамедова переизбрали президентом Туркмении

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова переизбрали на третий срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

В соответствии с новой конституцией Туркмении Бердымухамедов избран президентом на семь лет. Он набрал 97,69 процента голосов.

Ранее он избирался главой государства на два пятилетних срока. На выборах в 2012 году Бердымухамедов победил, набрав 97,14 процента голосов избирателей.

На пост президента претендовали еще восемь кандидатов.

Итоговая явка на выборах президента Туркмении составила 97,27 процента избирателей.

