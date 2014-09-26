Эрнст и Куснирович расскажут москвичам о подготовке проекта "Сочи-2014"

Фото: ИТАР-ТАСС
В пятницу, 26 сентября, на Speakers Night состоится встреча "Олимпийская мечта". Спикерами будут Константин Эрнст и Михаил Куснирович. Прямую трансляцию смотрите на М24.ru.
Константин Эрнст - генеральный директор "Первого канала", Михаил Куснирович является главой группы компаний Bosco di Ciliegi. На встрече они поделятся уникальным опытом реализации одного из самых масштабных и значимых спортивных проектов - "Сочи-2014".
Кто: Константин Эрнст и Михаил Куснирович
О чем: о проекте "Сочи-2014"
Кому смотреть: интересующимся спортом, олимпиадой и масштабными проектами
Начало - в 16.30. Запись лекции будет выложена на сайте.
