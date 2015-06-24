Все больше пациентов хотят общаться с врачами через соцсети – исследование

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Американские ученые выяснили, что общение с врачами посредством электронной почты и социальных сетей все чаще интересует пациентов. Результаты исследования опубликовало издание The Journal of General Internal Medicine.

В опросе приняли участие 4,5 тысячи американцев. Значительная часть респондентов – 37 процентов – заявила о том, что в последние полгода контактировала с врачами посредством электронной почты.

18 процентов опрошенных связывались со специалистами через социальную сеть Facebook. При этом, как выяснилось, лишь 7 процентов американцев используют электронные формы на сайтах медучреждений для записи на прием к врачу. По мнению авторов исследования, это говорит о несоответствии медицинских онлайн-услуг запросам пациентов.

Чаще других о желании общаться со специалистами при помощи электронной почты или соцсетей говорили образованные люди с высоким уровнем дохода, чей возраст не превышает 45 лет.

Напомним, пользователи мобильного приложения "Активный гражданин" могут выразить свое мнение относительно электронной записи в поликлиники. Соответствующий опрос стартовал в приложении.

С 2011 года в московских поликлиниках начала внедряться электронная запись на прием к врачам. Помимо традиционной записи через регистратуру и круглосуточную службу записи к врачам по телефону каждый москвич может записаться на прием через интернет-порталы (pgu.mos.ru, emias.info), через мобильные приложения (ЕМИАС, "Госуслуги Москвы") или через информационные киоски, расположенные в поликлиниках.

На данный момент электронная запись на прием внедрена в 660 лечебных учреждениях города. Среди них – детские и взрослые поликлиники, стоматологические поликлиники, консультативно-диагностические центры, женские консультации, некоторые диспансеры, а также все клиники сети "Доктор рядом".