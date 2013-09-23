Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по волейболу обыграла команду Болгарии в матче чемпионата Европы. Таким образом, наша национальная команда заняла второе место в своей группе и встретится со сборной Словакии в поединке плей-офф.

Россияне уверенно начали встречу и выиграли первую партию со счетом 25:19. Тем не менее, во второй партии игра у нашей команды разладилась. Болгары со старта ушли в отрыв и, несмотря на отчаянные усилия Мусэрского, сумели довести партию до победы - 25:23.

Однако это был последний успех болгарской команды в этом матче. В двух следующих сетах сборная России разгромила соперников - 25:14 и 25:19 и добилась победы с итоговым счетом 3:1.

Эта победа принесли сборной России второе место в своей группе. Наша команда выходит в раунд плей-офф, где встретится с командой Словакии.

Отметим, что формула розыгрыша такова, что команды, занявшие первые места в своих группах, выходят напрямую в четвертьфинал, а сборные, расположившиеся на 2 и 3 местах, начинают раунд плей-офф с одной восьмой финала.