Дневники Олимпиады: день пятый

31 июля в вечерней программе Олимпиады сборная России завоевала две серебряные медали. Отличились гимнастки и штангистка Светлана Царукаева



Такие разные, но все же вместе

За день медальная копилка России пополнилась двумя серебряными наградами, которые завоевали женская сборная по спортивной гимнастике и штангистка Светлана Царукаева в весовой категории до 63 кг. Одинаковые по достоинству медали, но такие непохожие друг на друга…

До начала соревнований вряд ли кто-то ставил на победу российских гимнасток, но то, что происходило в Лондоне в этот вечер, напоминало скорее не олимпийский турнир, а просмотр остросюжетного фильма. Наши шли вровень с американками до самого последнего упражнения и перед ковром уступали всего лишь 1,3 балла. При безупречно проведенной собственной программе любая ошибка соперниц могла вывести сборную России на первое место, сообщает Чемпионат.ком.

Увы, получилось наоборот: американки устроили в вольных упражнениях настоящий спектакль, а наши, наблюдая за этим, перенервничали: Анастасия Гришина несколько раз коснулась ковра руками, а Ксения Афанасьева упала в конце, казалось бы, отлично проведенной программы. В итоге отставание в пять с лишним баллов от лидера и “cеребро”.

Ситуация со Светланой Царукаевой совершенно иная, – не помешай ей тяжелая травма мениска, после которой спортсменка еле ходила, “золото” было бы обеспечено. Острее стоял другой вопрос, сможет ли вообще штангистка принять участие в соревнованиях. Ответом послужила медаль, завоеванная в упорной борьбе даже не с соперниками (результат, продемонстрированный казахстанской спортсменкой Манезой – 245 кг, весьма и весьма зауряден; Царукаева всего раз в карьере опускалась ниже этой планки), а с собой и собственным здоровьем.

Поражение от Бразилии и издевательство над Алжиром

Волейбольные сборные России провели сегодня матчи группового этапа. Но если мужская дружина встречалась с могучей командой Бразилии, то противником женской был скромный Алжир.

Бразильцы давно уже входят в элиту мирового волейбола, и их поединки с россиянами стали настоящей классикой жанра. В этот раз, к сожалению, никакой борьбы не получилось, наши уступили в трех сетах 21:25, 23:25, 21:25. Впрочем, это матч предварительного этапа, в играх на вылет все может сложиться по-другому.

Женская сборная России одержала разгромную победу над Алжиром. При этом если во втором и третьем сетах присутствовало хоть какое-то сопротивление (14:25, 15:25), то в первом происходящее на площадке было просто неприличным – счет 7:25 на Олимпийских играх встречается очень редко.

В следующем матче наши мужчины встретятся со спортсменами Туниса 2 августа, а женщины 3 августа померятся силами с японками.

Дважды “бронзовая”

Вторую бронзовую медаль завоевала на этих играх Ольга Забелинская. После третьего места в групповой гонке она поднялась на пьедестал и в раздельных стартах. Победу праздновала американка Кристин Армстронг, а представительница Германии Юдит Арндт стала серебряным призёром олимпийского турнира.

Потрясающий Фелпс

Американский пловец продолжает шокировать – обладатель пятнадцати золотых наград Олимпиады и семи мировых рекордов не собирается останавливаться на достигнутом. Фелпс, безусловно, величайший спортсмен в истории Олимпийских игр нашего времени, и трудно даже представить, кто ещё в ближайшем будущем сможет приблизиться к нему как по количеству титулов, так и по времени установленных рекордов.

После победы американцев в эстафете 4 по 200 на турнире по плаванию в Лондоне Фелпс стал абсолютным рекордсменом по количеству олимпийских наград, обогнав великую советскую гимнастку Ларису Латынину.

“Поддавки” на Олимпиаде

Международная федерация бадминтона дисквалифицировала 8 спортсменок, принимавших участие на Олимпийских играх, в связи с договорными матчами. Как говорится в распространенном федерацией сообщении, спортсменки в ходе состоявшихся во вторник встреч группового этапа не показали присутствия спортивного духа и воли к победе. Наказанию подверглись две пары из Южной Кореи и по одной – из Китая и Индонезии.