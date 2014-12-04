Сегодня в СМИ: отмена транспортного налога и прибыль от "черной пятницы"

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Минтранс поддержал отмену транспортного налога

Министерство транспорта поддержало идею отмены транспортного налога в 2016 году, пишет "Российская газета".

Налог заменит акциз на топливо. Замглавы минтранса Николай Асаул отметил, что "Если машина стоит и не работает, несправедливо с точки зрения бизнеса платить ежегодный налог".

Власти не будут поднимать минимальную цену на водку

Росалкогольрегулирование пока не планирует повышать минимальную цену на водку, которая сейчас составляет 220 рублей, передает "РБК Daily".

По мнению производителей, такая стоимость алкоголя делает их "беззащитными" перед подпольными производствами.

Около 100 банков не соответствуют новым требованиям ЦБ о минимальном капитале

В январе вступают в силу новые требования Центробанка, по которым минимальный размер капитала кредитного учреждения составляет 300 миллионов рублей. К таким правилам не готовы 94 банка, или 10% ,пишет "Коммерсантъ".

До конца года тем банкам, кто не набирает нужной суммы, необходимо найти на докапитализацию в общей сложности 6,5 миллиардов рублей или покинуть рынок.

"Черная пятница" принесла магазинам вдвое больше денег, чем год назад

"Черная пятница" принесла интернет-магазинам 630 миллионов рублей, что вдвое больше, чем год назад, сообщает "Коммерсантъ".

По мнению экспертов, на руку организаторам сыграл курс валют и экономические прогнозы – россияне инвестируют в бытовую технику и электронику.

Бюджет россиян на новогодние праздники снизился почти на четверть

Бюджет российского среднего класса на новогодние праздники снизился почти на 25% - с 19 до 15 тысяч рублей, сообщают "Ведомости".

При этом основные статьи новогодних расходов остались теми же: около 40% уйдет на подарки и еду, еще 13% - на развлечения. При этом число тех, кто хотел покупать дешевые подарки, увеличилось более чем в три раза – с 8 до 29%.