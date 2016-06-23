Автошколы протестировали новые правила сдачи экзаменов

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Автошколы вместе с представителями Госавтоинспекции провели тест на прием экзаменов по новым правилам. О результатах теста в эфире радиостанции "Москва FM" рассказала президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

"Мы столкнулись с несколькими проблемами, которые нужно решить до того, как все начнется. Например, в правилах прописано общее время, превышая которое человек получит оценка "не сдал". Но нигде не прописано, с какого момента надо отмерять это время и когда заканчивать", – пояснила она.

Еще одна претензия автошкол касается выполнения на мотоцикле упражнения "восьмерка". Кандидат должен двигаться по заданной траектории, однако сама траектория тоже точно нигде не обозначена.

Автошколах попробовали сдать экзамены по новым правилам

Как пишет "Российская газета", тест проходил на базе столичного технологического колледжа N21, в котором готовят водителей по всем категориям. Там проходят подготовку по приему этого экзамена в том числе и инспекторы ГИБДД.

Новые правила приема экзаменов на водительские права в ГИБДД вступят в силу 1 сентября 2016 года. На теоретическом экзамене будет четыре тематических блока по 5 вопросов. На работу будет дано 20 минут. Если кандидат допустит одну ошибку, то ему придется ответить на 5 дополнительных вопросов за пять минут, если две – то еще на 10 вопросов за десять минут. В случае неправильных ответов, претендента отправят на пересдачу.

Также повторно сдавать экзамен будут те, кто допустил три ошибки в целом или две в одном тематическом блоке.