В Новой Москве возобновлена подача горячей воды

Фото: M24.ru

В городском округе Щербинка на территории Новой Москвы возобновлена подача горячей воды, ранее отключенной из-за аварии, сообщила M24.ru пресс-секретарь департамента топливно-энергетического хозяйства Кристина Титова.

Напомним, около 5 часов утра 26 августа из-за утечки на газопроводе, питающем квартальную тепловую станцию в Щербинке, более 160 жилых домов остались без горячей воды.

Аварийные службы перекрывали газоснабжение станции, на месте проводились ремонтно-восстановительные работы.