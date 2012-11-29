Введение виз для летчиков из ЕС может привести к задержкам рейсов

Фото: ИТАР-ТАСС

Экипажи европейских лайнеров с 1 декабря не пустят в Россию без виз. Визы понадобятся даже тем, кто не покидает самолет.

Нововведения могут сказаться на расписании полетов. Таможенным службам придется проверять паспорта экипажей, это займет время. Кроме того, в случае нарушения визового режима будут составляться акты и выписываться штрафы, пишет "Российская газета".

До сих пор действовал мораторий, позволявший летчикам и стюардессам обходиться без виз. Формально он был отменен еще 1 ноября, но Россия в течение месяца не вводила ограничений, чтобы позволить членам экипажей подготовить документы.

Чтобы избежать задержек в отправлении зарубежных рейсов, Минтранс подготовил проект, который позволит нашим авиавластям подписать соглашение об упрощенном въезде гражданских пилотов из европейских стран.

Проект уже получил одобрение многих ведомств, но есть замечания со стороны МИДа. К первому декабря транспортные власти их устранили.

Теперь проект документа будет направлен на повторное согласование. Когда он вступит в силу, все визовые вопросы для авиакомпаний Бельгии, Венгрии, Греции, Латвии, Люксембурга, Португалии, Словакии, Финляндии, Чехии и Эстонии будут урегулированы.