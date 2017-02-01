Россия отказала в визах некоторым норвежским депутатам

Фото: m24.ru/Роман Балаев
Отказ в российских визах группе норвежских депутатов стал ответной мерой на депортацию со Шпицбергена россиян, попавших под санкции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дипломатический источник.
Ранее СМИ сообщали, что 1 февраля в МИД Норвегии был вызван посол России в связи с отказом в визах нескольким норвежским депутатам. Парламентарии планировали в начале феврале посетить Москву для встречи с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
Как сообщает ТАСС, сам российский посол Теймураз Рамишвили опроверг информацию, о том, что его вызывали в МИД Норвегии. По его словам, дипведомство также не выражало протеста из-за отказа российских властей выдать визы членам норвежской парламентской делегации, которая должна была посетить Москву.