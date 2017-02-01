Форма поиска по сайту

01 февраля 2017, 18:59

В мире

Россия отказала в визах некоторым норвежским депутатам

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Отказ в российских визах группе норвежских депутатов стал ответной мерой на депортацию со Шпицбергена россиян, попавших под санкции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дипломатический источник.

Ранее СМИ сообщали, что 1 февраля в МИД Норвегии был вызван посол России в связи с отказом в визах нескольким норвежским депутатам. Парламентарии планировали в начале феврале посетить Москву для встречи с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Как сообщает ТАСС, сам российский посол Теймураз Рамишвили опроверг информацию, о том, что его вызывали в МИД Норвегии. По его словам, дипведомство также не выражало протеста из-за отказа российских властей выдать визы членам норвежской парламентской делегации, которая должна была посетить Москву.

В апреле 2015 года вице-премьер Дмитрий Рогозин во время поездки в Арктику посетил архипелаг Шпицберген, чем вызвал негодование норвежских властей. Политик был внесен в санкционный список Евросоюза и Норвегии в связи с событиями на Украине. В августе того же года Норвегия приняла временное предписание о депортации с архипелага россиян, находящихся под международными санкциями.
