На сайте vybory.mos.ru будут вести прямую трансляцию с выборов мэра

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный департамент информационных технологий организует видеонаблюдение за голосованием избирателей и подведением итогов на предстоящих выборах мэра. Для этого будет создан сайт vybory.mos.ru. Соответствующий проект размещен на сайте столичного департамента информационных технологий.

Прямая трансляция с участков будет осуществляться с момента начала работы участковой комиссии 8 сентября (не позднее 7.30) до завершения всех действий участковой комиссии, связанных с подведением итогов голосования.

Чтобы получить доступ к трансляции, необходимо будет зарегистрироваться в личном кабинете на московском портале госуслуг с 30 августа по 7 сентября. Во время предварительной регистрации пользователи получат возможность выбрать неограниченное количества избирательных участков, с которых ему будет поступать видео.

Как следует из документа, собранные и сохраненные видеоизображения будут доступны на сайте в течение месяца с момента окончания трансляции.

Всего во время выборов будет открыто 3400 избирательных участков. На 95 процентах из них установят камеры видеонаблюдения. По словам и.о. главы департамента информационных технологий Артема Ермолаева, работу над дизайном сайта планируется завершить до 25 августа, а 30-го начнется регистрация пользователей.