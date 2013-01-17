В каждой школе Москвы установят по 8 камер видеонаблюдения

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В каждой столичной школе появится по восемь цветных видеокамер, четыре из которых приобретут и установят городские службы, а остальные – частные охранные предприятия образовательных учреждений.

Как отметил заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Александр Горбатько на пресс-брифинге "Безопасная школа", технические средства камер позволят следить за обстановкой как внутри помещений, так и на близлежащих к зданию территориях.

Камеры будут работать 24 часа в режиме "день-ночь" с дополнительной инфракрасной подсветкой и компенсацией фоновой засветки. При этом основной монтаж камер по периметру каждой столичной школы завершится к марту.

Инвестировать проект установки камер в школах будет оператор МГТС, сообщили в Тwitter департамента информационных технологий Москвы.

В пресс-службе департамента образования Москвы подчеркнули, что в дальнейшем в каждой столичной школе должны появиться не менее 16 видеокамер. Сейчас в образовательных учреждениях города есть около 600 камер.

Ранее сообщалось, что в школах Москвы появятся 6 тысяч видеокамер от ведущих мировых производителей. Видеотрансляция будет осуществляться с использованием волоконно-оптической сети по технологии GPON. При этом все каналы передачи данных защитят от сбоев и будут 100-процентно резервировать.

Также в школах установят специальные серверы, которые обеспечат хранение информации с камер до 30 суток. Доступ к камерам получат не только охранники школы, но и городские службы.