Выборы в Госдуму – 2016: видеонаблюдение

Выборы депутатов Государственной думы VII созыва пройдут по всей России 18 сентября. За тем, как голосуют россияне и работают избирательные комиссии, будут наблюдать почти 17 тысяч видеокамер. Видео с большинства из них будет транслироваться в интернете. Такими камерами оснастят почти все избирательные участки Москвы. О том, как посмотреть трансляцию, – в материале m24.ru.

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Камеры на избирательных участках нужны для обеспечения прозрачности процесса. Как ранее заявил Сергей Собянин, выборы в Госдуму-2016 станут самыми честными в истории России. Видеонаблюдение за избирательными участками – один из важных шагов, который поможет избежать фальсификаций.

По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, внедрение видеонаблюдения позволило снизить до нуля возникновение конфликтных ситуаций на участках, а также исключить разговоры о некорректности выборов и их результатов.

Видео со всех регистраторов будет храниться в течение трех месяцев после подведения итогов голосования. В отдельных регионах и городах-миллионниках видео с камер будет транслироваться в интернете – таким образом, их жители смогут виртуально пополнить ряды общественных наблюдателей. В частности, такая возможность есть у всех москвичей.

Первые камеры на выборах в РФ Впервые избирательные участки в России оснастили камерами на президентских выборах в марте 2012 года. Инициатива принадлежала тогдашнему премьеру Владимиру Путину, который баллотировался на третий президентский срок. Впервые избирательные участки в России оснастили камерами на президентских выборах в марте 2012 года. Инициатива принадлежала тогдашнему премьеру Владимиру Путину, который баллотировался на третий президентский срок. Основным подрядчиком был назначен "Ростелеком". На российских избирательных участках в 2012 году установили 182 тысячи веб-камер. Установка камер на две трети была оплачена из госбюджета, остальное обеспечили средства "Ростелекома".



Видеонаблюдение в 2016 году

На грядущих выборах видеокамерами будут оснащены избирательные участки 15 российских регионов и 15 городов-миллионников. Это примерно 30 процентов участковых комиссий по всей стране. В общей сложности установка видеокамер на избирательных участках позволит охватить от 37 до 40 миллионов избирателей. Для этих целей подготовили 16,9 тысячи средств видеонаблюдения.

Охват избирателей По данным ЦИК, в Ингушетии камерами оснастят 136 избирательных участков, в Карелии – восемь, в Пермском крае – 719, во Владимирской области – 980, в Волгоградской – 1527, в Вологодской – 300, в Костромской – 600, в Ростовской – 100, в Ленинградской – 957, в Ярославской – 352, в Московской – 3571, в Костромской – 600, в Самарской – 1761, в Ханты-Мансийском автономном округе – 630. Средства на организацию видеонаблюдения в регионах выделяются из местных бюджетов. Из городского бюджета профинансируется оснащение камерами Москвы и Санкт-Петербурга. По данным ЦИК, в Ингушетии камерами оснастят 136 избирательных участков, в Карелии – восемь, в Пермском крае – 719, во Владимирской области – 980, в Волгоградской – 1527, в Вологодской – 300, в Костромской – 600, в Ростовской – 100, в Ленинградской – 957, в Ярославской – 352, в Московской – 3571, в Костромской – 600, в Самарской – 1761, в Ханты-Мансийском автономном округе – 630. Средства на организацию видеонаблюдения в регионах выделяются из местных бюджетов. Из городского бюджета профинансируется оснащение камерами Москвы и Санкт-Петербурга. Видеонаблюдение за счет федерального бюджета будет осуществляться в Уфе, Казани, Красноярске, Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске и Перми.



"Ростелеком" уже проводит технические работы. Монтаж планируют закончить до 17 сентября, на некоторых участках раньше.

Видеонаблюдение в столице

В Москве откроются 3605 избирательных участков. Камеры установят на 3431 из них. Оставшиеся избирательные участки расположены на территории мест временного пребывания – больниц, СИЗО и вокзалов. Там камеры устанавливать не будут. Об этом заявил секретарь Мосгоризбиркома Юрий Ермолов на заседании комиссии 4 августа.

За тем, как проходит голосование в Москве, будут в реальном времени следить в видеоцентре общественного штаба по наблюдению за выборами.

Там создано 20 рабочих мест с компьютерами для операторов, за каждым из них закреплено 170 избирательных участков. Посменно на мониторы выводится изображение с шести участков, в каждом из которых установлено две камеры.

В случае фиксации какого-либо нарушения или технического сбоя оператор одним кликом курсора может увеличить картинку на весь экран, поставить на паузу и проверить, что происходит.

В обзоры камер должны будут попадать общий план места голосования, место выдачи бюллетеней и избирательные урны. По завершении голосования камеры будут показывать место подсчета бюллетеней и увеличенную копию итогового по участку протокола. Кроме того, на камеру будет озвучиваться итоговый протокол участковой комиссии.



Как присоединиться к трансляции

Видео с камер на избирательных участках будет доступно всем москвичам в режиме реального времени. Для того чтобы следить за ходом голосования, нужно заранее зарегистрироваться на специально созданном сайте либо войти под своим профилем в одной популярных соцсетей.

Регистрация будет доступна до 23:59 17 сентября.

Как работает интернет-трансляция Интересующий участок можно найти на карте или по адресу в строке поиска. Пользователь может просмотреть не только свой избирательный участок – их количество не ограничено. Интересующий участок можно найти на карте или по адресу в строке поиска. Пользователь может просмотреть не только свой избирательный участок – их количество не ограничено. Главное – выбрать заранее те УИКи, трансляцию с которых вы хотите увидеть, и добавить их в закладки в своем браузере.



Вы можете смотреть видеотрансляцию с одной из двух камер, установленных на участке. Переключатель камер помещен под плеером. Название просматриваемой камеры подсвечивается красным цветом. Заметили что-то странное? Сообщите об этом, использовав вкладку "Обратная связь".

Трансляция с камер каждого участка начнется 18 сентября в 7:00-7:30 и завершится, когда итоговый протокол участковой комиссии поступит в территориальную избирательную комиссию, которая, в свою очередь, примет решение о том, что на участке не требуется пересчет голосов или повторное составление протокола.