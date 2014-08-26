К 2020 году в Подмосковье будет летать вдвое больше пассажирских вертолетов

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В Подмосковье к 2020 году почти в два раза увеличится количество пассажирских вертолетов и число их вылетов, сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области со ссылкой на ее руководителя Александра Зайцева.

"Если сейчас в Московской области эксплуатируются 255 вертолетов, выполняющих 1700 вылетов в год, то к 2020 году прогнозируется рост вертолетного парка до 420 единиц, а количество вылетов увеличится до 3140", – уточнил Александр Зайцев. Он также отметил, что по количеству вертолетной техники Московская область приближается к агломерации Парижа и Лондона.

В рамках масштабной программы развития авиации будут построены 25 площадок в городах Подмосковья с населением свыше 50 тысяч человек. Кроме того, вблизи МКАД возведут вертолетные центры. Также запланировано строительство 10 вертолетных площадок в местах пересечения ЦКАД с радиальными автодорогами и 9 площадок при районных больницах Московской области.

Вертолетные площадки Москвы и Подмосковья

Напомним, в апреле этого года Зайцев говорил о том, что проект каждого крупного объекта в Московской области будет содержать оборудованное место для взлета и посадки вертолетов.

На территории Москвы внутри МКАД работают 50 вертолетных площадок. В основном они используются экстренными службами. На территории Подмосковья действуют 60 вертолетных площадок. На них можно заказать воздушную экскурсию, аэротакси, а также деловой вылет в другой город. Средняя стоимость одного часа полета на четырехместном вертолете составляет 40 тысяч рублей.

В случае, если вы хотите зарегистрировать собственную вертолетную площадку, то вам понадобится документ на землю или его копия, а также письменное согласие главы местного муниципального образования.