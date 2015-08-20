Пилоты вертолетов начали подготовку к авиашоу на "МАКС-2015"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Экипажи вертолетов Ми-38, Ми-171А2, Ми-26Т2, Ми-17В5, "Ансат" и Ка-226Т начали тренировочные полеты в рамках подготовки к показу техники на авиасалоне "МАКС-2015", сообщает пресс-служба "Вертолетов России".

Подготовка пройдет в три этапа: ознакомительные полеты, тренировки по программе летного показа и квалификационные полеты на допуск к участию в летной программе.

Учения завершатся генеральной репетицией, назначенной на 21 августа, после которой выполняются квалификационные полеты. В настоящий момент выполняются пилоты выполняют упражнения по отработке групповой слетанности.

В летном показе на МАКС-2015 участвуют вертолеты Минобороны и МЧС. Программа включает общий пролет всей группы, одиночный пилотаж и демонстрацию поисково-спасательной операции.

Напомним, 12-й Международный авиационно-космический салон "МАКС-2015" пройдет в подмосковном Жуковском с 25 по 30 августа. Основная задача салона – продемонстрировать технологии, научные симпозиумы и заключение контрактов с зарубежными заказчиками.

По традиции, гости салона могут увидеть статичную экспозицию из российских и иностранных летательных аппаратов, а также выступление пилотажных групп.