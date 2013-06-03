В столице пройдет масштабный ночной велоквест Danger! Bikes!

Фото: M24.ru

В ночь с 8 на 9 июня летний велосезон откроется масштабным ночным велоквестом Danger! Bikes! В рамках квеста необходимо найти и разгадать секретные знаки и символы, оставленные на виду у всех и в то же время скрытые от посторонних взглядов.

Для участия понадобится: команда от 2 до 5 человек; велосипед; хорошее знание города; умение искать нужную информацию в интернете; обязательное подключение к интернету.

Желательно иметь: средства индивидуальной защиты; ранец (куда можно сложить выданные задания); освещение на велосипед; одежду с отражающими элементами.

При этом велопроект Danger! Bikes! обещает снабдить нуждающихся всем необходимым, в том числе и командой при обращении в их группу.