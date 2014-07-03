Велофестиваль пройдет на Университетской площади

Фото: М24

На Университетской площади 26 июля организуют велофестиваль. В программе – фотовыставка, показ велокино, выставка велосипедных и общественных организаций, лекции, мастер-классы, спортивные соревнования, ночной велоквест и открытие арт-инсталляций.

Участие в мероприятии могут принять команды от двух до пяти человек. Приезжать следует на велосипедах. Если средства передвижения нет, то его можно взять в прокат. Также обязательным условием является хорошее знание города, сообщает интерактивная афиша 2do2go.ru.

С собой нужно взять портфель для выданных заданий, средства индивидуальной защиты и средства с отражающими элементами.

Для участия в велоквесте необходима регистрация.

Начало в 20.00.