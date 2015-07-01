Технический дефолт в Греции: как поведет себя евро

Денис Елаховский рассказал о курсе евро после дефолта в Греции

Европейский Центробанк намерен ужесточить требования к кредитным организациям Греции, просрочившей выплату долга Международному валютному фонду.

В МВФ официально сообщили, что очередной транш по долгу страны (1,5 миллиарда евро) не пришел, а значит, Греция больше не получит займов, пока не погасит прежние. Так называемый технический дефолт в стране с развитой экономикой произошел впервые.

Эксперты Европейского Центробанка считают, что даже крупнейшие банки Греции слишком ослаблены и, вероятно, уже не смогут восстановиться. Работа всех кредитных организаций страны была приостановлена до 6 июля. Кроме того, введен ежедневный лимит на снятие наличности на уровне 60 евро в день с одного счета на человека в каждом банке.

По словам экономического обозревателя телеканала "Москва 24" Дениса Елаховского, в результате этих событий евро подешевеет по отношению к рублю.

Греция согласилась принять условия кредиторов

"В России евро подешевеет. Даже вчерашний день на бирже показал, что евро дешевел сильнее, чем доллар. Если вам нужны евро, чтобы поехать в отпуск, то сегодня-завтра можно пойти и купить, потому что на фоне неопределенности и паники идут продажи, и евро имеет тенденцию к снижению", – рассказал он.

Елаховский однако отметил, что 55 рублей за 1 евро даже при негативном сценарии мы увидеть не сможем. Он добавил, что из-за санкций при отсутствии доступа на внешние рынки Россия не почувствует глобальных финансовых последствий, кроме падения фондового рынка.

Добавим, что официальный курс евро, установленный ЦБ России на 2 июля, снизился к рублю на 72 копейки, до 61 рубля 65 копеек.

Ранее сообщалось, что власти Греции согласились принять условия международных кредиторов. Соответствующее письмо премьер-министр Греции Алексис Ципрас отправил главам Еврокомиссии, МВФ и Европейского центрального банка. В письме премьер-министр просит продлить программу финансовой помощи в объеме 29,1 миллиарда евро.

Греческое правительство также заявляло, что условия кредиторов о новых мерах жесткой экономии в обмен на новые займы могут быть приняты только после одобрения гражданами страны на референдуме, который запланирован на 5 июля.

Предположительно, население Греции потребует выхода страны из еврозоны и возвращения драхмы, отмененной в 2002 году.