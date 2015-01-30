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ЧП

30 января 2015, 20:50

Уволены трое сотрудников аэропорта, где пассажиры "с толкача" завели самолет

увольнения чп Игарка

Уволены сотрудники аэропорта Игарки, где пассажиры толкали самолет

Трое сотрудников аэропорта Игарки, где пассажиры вынуждены были толкать самолет, чтобы завести его, уволены. Прокурорам удалось добиться наказания нерадивых работников, сообщает телеканал "Москва 24".

Руководство предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности. Бортпроводник и инспектор службы авиационной безопасности заплатят штрафы в размере 1,5 тысячи рублей. Штраф также грозит специалисту участка по наземному обслуживанию авиатехники.

Инцидент произошел 25 ноября прошлого года. Самолет компании "Катэкавиа" должен был перевезти вахтовых рабочих из Игарки в Красноярск.

Однако из-за сильных морозов лайнер примерз к взлетной полосе. Пассажирам пришлось толкать самолет, взявшись за его крылья.

Видео инцидента стало хитом в интернете, его просмотрели несколько миллионов человек.

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