Скончался российский правозащитник Валерий Абрамкин

Валерий Абрамкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне на 67 году жизни в Москве скончался общественный деятель, член президентского совета по правам человека член Московской Хельсинской группы Валерий Абрамкин. Известие о смерти Валерия Федоровича подтвердил правозащитник и политик Валерий Борщев.

Он работал с Абрамкиным с 70-х годов, "пробивал" закон об общественном контроле над тюрьмами, сообщает РИА Новости.

"Он давно себя плохо чувствовал, но держался. В последнее время был без сознания", - рассказал Борщев.

С 1997 по 2000 годы Абрамкин являлся членом Постоянной Палаты по правам человека Политического консультативного совета при Президенте РФ. С 2002 года занимал пост члена Комиссии по правам человека при Президенте РФ, также работал в Общественном Совете при министре юстиции РФ, в комиссии по правам человека при мэре Москвы и руководил Центром содействия реформе уголовного правосудия.