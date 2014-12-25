Судья Пресненского суда скончалась на рабочем месте

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Судья Пресненского суда Москвы Татьяна Печенина скончалась на рабочем месте. Причина смерти пока не известна, сообщает Агентство "Москва". Судья умерла в среду вечером.

Татьяна Печенина долгое время исполняла обязанности заместителя председателя суда и рассматривала гражданские дела.

По данным СМИ, судья скончалась из-за острой сердечной недостаточности.

Отметим, что 11 июля 2012 года на рабочем месте умерла судья Воркутинского городского суда. Женщина скончалась до приезда медиков от массивной тромбоэмболии легочной артерии.