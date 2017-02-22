Виталия Чуркина похоронят в Москве 24 февраля

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Похороны постпреда России при ООН Виталия Чуркина пройдут в Москве 24 февраля, передает "Интерфакс".
Гроб с телом российского дипломата отправится в столицу регулярным рейсом 22 февраля. Вместе с ним в самолете будут находиться родственники покойного дипломата.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в день похорон пройдут траурные мероприятия, на которых россияне смогут проститься с Чуркиным.
Вместе с тем, Захарова заявила, что все результаты экспертизы причин его смерти должны передаваться российской стороне по официальным каналам и добавила, что Москва негативно относится к утечкам этой информации в американские СМИ.
Ранее сообщалось, что для установления точной причины смерти Виталия Чуркина понадобится несколько недель.
Свои соболезнования в связи с кончиной дипломата выразил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что Чуркин был выдающимся дипломатом, который почти десять лет работал в ООН и являлся важнейшим звеном в решении американо-российских вопросов.
За заслуги перед отечеством Владимир Путин посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Мужества. В ближайшее время в Москве может появиться его памятник.
Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке, за день до своего 65-летия. Российский постпред ушел из жизни на рабочем посту.
Он родился 21 февраля 1952 года в Москве в семье авиационного инженера-конструктора. С 8 апреля 2006 года занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью- Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.