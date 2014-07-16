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Общество

16 июля 2014, 14:20

В Сахаровском центре проходит прощание с Новодворской

утраты панихида Валерия Новодворская

Фото: Агентство "Москва"

В Сахаровском центре проходит прощание с политиком и общественным деятелем Валерией Новодворской, которая скончалась 12 июля, сообщает "Интерфакс".

Возле Сахаровского центра выстроилась длинная очередь людей с цветами.

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На гражданскую панихиду пришли главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов и член Совета Ирина Хакамада.

А также главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац, писатель Виктор Шендерович, лидер движения "За права человека" Лев Пономарев и другие.

В 15 часов состоится отпевание, а после - кремация. Прах Новодворской будет захоронен на Донском кладбище.

12 июля Новодворская была госпитализирована в реанимацию отделения гнойной хирургии московской ГКБ № 13, где, как сообщили ряд СМИ, скончалась от флегмоны левой стопы, осложненной сепсисом.

Прощание с правозащитницей Валерией Новодворской пройдет 16 июля

Валерия Новодворская


Валерия Новодворская - российский политический деятель, диссидентка, правозащитница, журналистка, видеоблогер, основательница либеральных партий "Демократический союз" и "Западный выбор". Колумнист журнала "The New Times".

Новодворская родилась 17 мая 1950 года в городе Барановичи, Белорусской ССР.

Фото: Агентство "Москва"

Она дважды сидела в Лефортовской тюрьме. В первый раз за то, что в Кремлевском дворце съездов распространила листовки с антисоветским стихотворением собственного сочинения "Спасибо, партия, тебе!" с критикой ввода войск в Чехословакию. В 1978, 1985, 1986 годах ее судили за диссидентскую деятельность.

С 1977 по 1978 год предпринимала попытки создать подпольную политическую партию для борьбы с КПСС.

Фото: Агентство "Москва"

Подвергалась неоднократным и систематическим преследованиям властей: два года провела в психиатрических больницах.

В конце 1992 года Новодворская и часть членов ДС создали организацию "Демократический союз России". Организовывала митинги в поддержку Бориса Ельцина.

Фото: Агентство "Москва"

В 2000-х Новодворская занималась журналистской и просветительской деятельностью. Публиковалась в "Грани.ру", "Эхо Москвы", "The New Times". Совместно с Константином Боровым выпускала видеоролики.

Новодворская написала ряд книг "Над пропастью во лжи", "Мой Карфаген обязан быть разрушен" (курс лекций, прочитанный несколько раз в РГГУ у Юрия Афанасьева), "По ту сторону отчаяния", "Прощание славянки", "Поэты и цари".

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