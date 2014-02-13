Россия ограничила усыновление детей в страны с легальными гей-браками

Фото: ИТАР-ТАСС

Премьер-министр России подписал постановление об ограничении на усыновление детей в страны с узаконенными однополыми браками. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Согласно документу, в роли усыновителей могут выступать совершеннолетние люди, за исключением лиц, состоящих в однополом браке, "зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц, являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке".

В правительстве считают, что реализация постановления будет способствовать совершенствованию порядка передачи детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в российские и иностранные семьи, а также обеспечению защиты прав и интересов таких детей.

Отметим, что срок подготовки и выдачи органом опеки заключений о возможности граждан быть усыновителями или опекунами сокращен с 15 до 10 дней.

Кроме того, желающие усыновить ребенка могут больше не предоставлять справку о соответствии жилплощади санитарным и техническим нормам.

Первой страной, легализовавшей однополые браки, стали Нидерланды. Закон, разрешающий вступать в брак и усыновлять детей таким парам, действует с апреля 2001 года. Кроме того, гей-браки разрешены в Аргентине, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Гуаме, Дании, Израиле, Исландии, Испании, Новой Зеландии, Норвегии, Уругвае, Швеции и ЮАР, а также в некоторых штатах США и провинциях Канады. В начале февраля за легализацию однополых браков проголосовали и шотландские депутаты.