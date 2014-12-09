Прогулки по Москве: что смотреть в Немецкой слободе. Окончание

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

M24.ru совместно с интернет-проектом "Прогулки по Москве" открыл рубрику, в которой рассказывает о нетипичных интересных местах в городе для пеших прогулок.

Мы уже публиковали путеводители по району Сокол, где жила советская интеллигенция, и любопытной спальной окраине Восточное Бирюлево. В этом выпуске мы продолжаем гулять по району бывшей Немецкой слободы на Бауманской (часть Басманного района). Во второй части путеводителя мы узнаем, где родился Пушкин, как фабрикант Щапов связан с революционером Бауманом и какие часы создал чародей Яков Брюс.

Немецкая слобода, располагавшаяся на территории современной Бауманской, берет начало в XVII веке. В те времена иностранцев выселили с территории Москвы на правый берег Яузы, где они и отстроили себе отдельное селение.

Позже, в начале XVIII века, слободу начали застраивать дворцами знати. Кроме того, именно эти места тесно связаны с именами Пушкина, Фонвизина, Островского и других известных литераторов.

Анна, жительница района : "Современная Бауманская прочно ассоциируется у меня с именем Александра Сергеевича Пушкина. Здесь он родился, здесь его крестили. Неподалеку от дома, где я живу - деревянная старая постройка, там какое-то время жил дядя великого поэта, в гостях у которого Пушкин часто бывал".

: "Современная Бауманская прочно ассоциируется у меня с именем Александра Сергеевича Пушкина. Здесь он родился, здесь его крестили. Неподалеку от дома, где я живу - деревянная старая постройка, там какое-то время жил дядя великого поэта, в гостях у которого Пушкин часто бывал".

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Школа №353 имени Пушкина, Бауманская улица, 40

Школа неспроста носит имя Александра Сергеевича Пушкина – раньше считалось, что именно на этом месте стоял дом, в котором родился великий поэт. На здании даже можно найти мемориальную доску, которая гласит, что Пушкин 26 мая (6 июня) 1799 года появился на свет именно здесь. В ее дворе в 1967 году даже установили бюст молодого поэта с голубем в вихрах.

Москвовед Сергей Романюк, впрочем, выяснил, что на самом деле дом коллежского регистратора Ивана Скворцова, у которого Пушкины в конце XVIII века снимали квартиру, располагался не на нынешней Бауманской (тогда Немецкой) улице, а несколько в стороне от нее – на углу Госпитальной и Малого Почтового переулка.

Дом, в котором в действительности появился на свет Пушкин, был деревянным и сгорел во время пожара 1812 года. Сейчас примерно на этом месте располагается школьная столовая.

Александр, житель района: "Именно здесь, на Бауманской улице, 40, расположена моя школа. Она носит имя Пушкина. К ней в детстве я ходил от дома дворами, минуя метро и шумную Бауманскую. Это мое самое любимое и памятное место в районе. "Именно здесь, на Бауманской улице, 40, расположена моя школа. Она носит имя Пушкина. К ней в детстве я ходил от дома дворами, минуя метро и шумную Бауманскую. Это мое самое любимое и памятное место в районе. Сама школа и все ее окрестности мне тоже дороги. Спортивные площадки, где вечно играли в футбол. Площадь перед школой с памятником Пушкина – там мы толпились после уроков. Детские площадки вокруг, особенно та, что отделана под его сказки. Дворики рядом".



Ольга, жительница района : "На Бауманской живу с 1988 года. Район свой люблю, одни из самых любимых мест - это Пушкинский городок возле школы № 353 имени Пушкина, в которой я училась, а также Лефортовский парк, который небольшой, но очень уютный. Он является историческим местом, а еще в нем можно отвлечься от городской суеты".

: "На Бауманской живу с 1988 года. Район свой люблю, одни из самых любимых мест - это Пушкинский городок возле школы № 353 имени Пушкина, в которой я училась, а также Лефортовский парк, который небольшой, но очень уютный. Он является историческим местом, а еще в нем можно отвлечься от городской суеты".

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Богоявленский собор в Елохове, Спартаковская улица, 15

До начала XVIII века на месте этого собора располагалась деревянная церковь. Первый каменный храм появился здесь в 1717-1722 годах. Интересно, что именно в Елоховской церкви крестили в 1799 году маленького Сашу Пушкина.

В середине XIX века старую церковь разобрали и вместо нее возвели пятикупольный собор. Большую часть денег на его постройку пожертвовал купец Василий Щапов (о его доме и фабрике, которые также располагались на территории Немецкой слободы, читайте далее в путеводителе).

Сейчас в Богоявленском соборе находятся список Казанской иконы Богоматери, прежде хранившийся в Казанском соборе на Красной площади, а также мощи московского чудотворца и святителя Алексия.

Александр, житель района : "Поскольку в этом районе я провел все 28 лет своей жизни, люблю каждый его уголок. Но среди них есть и особенно памятные - например Елоховский собор, который я каждое утро вижу из окна своего дома, и Елоховский проезд (маленькая улочка, прилегающая к скверу напротив собора, на ней много исторических зданий и почти не появляются машины). : "Поскольку в этом районе я провел все 28 лет своей жизни, люблю каждый его уголок. Но среди них есть и особенно памятные - например Елоховский собор, который я каждое утро вижу из окна своего дома, и Елоховский проезд (маленькая улочка, прилегающая к скверу напротив собора, на ней много исторических зданий и почти не появляются машины). В детстве я любил перекресток Нижней Красносельской и Спартаковской улицы. Тогда там стоял магазин "Диета", где мы покупали "разливное" мороженое".



Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Бывший храм Покрова Пресвятой Богородицы, Малый Гавриков переулок, 29

Этот старообрядческий храм был построен на территории бывшей Немецкой слободы 1911 году, однако много богослужений община здесь провести не успела – в советское время он был закрыт. В помещении храма обосновался дом физкультуры общества "Спартак", кресты были сбиты, а колокола убраны.

В 1992 году уникальное здание в стиле модерн поставили на госохрану, а еще примерно через десять лет – отремонтировали. Но внутри, к сожалению, до сих пор располагается спортивный зал для занятий боксом и борьбой. Храм верующим пока не возвращен.

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Колокольня старообрядческой церкви великомученицы Екатерины, Бауманская улица, 18

Когда-то на этом месте стоял дом московского купца Карасева. В 1872 году на втором этаже обустроили домовую церковь, а в 1915 открыли отдельную колокольню.

Эта колокольня чудом уцелела после снова дома. Во дворе, кроме того, сохранились "Карасевские бани", построенные в 1903 году. Их возвели по желанию Московского цинковального завода, которым тоже владел Карасев, для рабочих и окрестного населения.

Кристина, жительница района : "Один мой друг - из семьи старообрядцев. Он очень любит остатки старой колокольни на Бауманской. Говорит, чувствует здесь себя как-то по-особенному".

: "Один мой друг - из семьи старообрядцев. Он очень любит остатки старой колокольни на Бауманской. Говорит, чувствует здесь себя как-то по-особенному".

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Усадьба Бутурлиных, Госпитальный переулок, 4

Изначально, в середине XVIII века, главное здание усадьбы было одноэтажным, затем его неоднократно достраивали и перестраивали. Усадьба Бутурлиных тоже тесно связана с именем Александра Пушкина – в детстве поэт часто бывал здесь. Граф Дмитрий Петрович Бутурлин, тайный советник, директор Эрмитажа и внук фельдмаршала Александра Бутурлина и крестник самой Екатерины II, который в те времена владел усадьбой, был Пушкиным родней. Также в усадьбе гостили Карамзин и Вяземский.

В XVIII-XIX веках усадьба выглядела шикарно: ее парки, оранжереи и теплицы с экзотическими растениями простирались до самой Яузы. Местная библиотека славилась не только в России, но и в Европе.

Считалось, что книги, хранившиеся в усадьбе, погибли во время пожара 1812 года. Однако на самом деле библиотека, вероятно, была разграблена, так как некоторые ее экземпляры позже "всплыли" на Сухаревском рынке.

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Дом фабриканта Щапова, Бауманская улица, 58/25

В 1826 году на Немецкой (ныне Бауманской) улице купец Василий Иванович Щапов основал текстильную фабрику (в 1918 году она была национализирована и в последствие превратилась в "Красную швею"). На углу с Денисовским переулком в 1884 году был построен особняк, в котором проживали его потомки и продолжатели фабричного дела.

Считается, что дом Щапова, возведенный в конце XIX века, стал первым реализованным проектом архитектора Федора Шехтеля. В те времена ему было всего 24 года, и будущий гений модерна был еще почти никому неизвестен.

Именно во дворе фабрики Щаповых убили революционера Николая Баумана, по фамилии которого затем переименовали район Немецкой слободы. 31 октября 1905 года к оказавшемуся здесь Бауману подбежал кто-то из рабочих и насмерть ударил по голове то ли ломом, то ли водопроводной трубой.

Ни один из свидетелей убийства, опрошенных в 1920-х годах, не узнал человека, который объявил себя виновником смерти революционера. Мужчина назвался дворником фабрики Щаповых. Но исследователи полагают, что на самом деле он был царским агентом.

Кристина, жительница района : "Мне очень нравятся старые, исторические, названия улиц моего района. Немецкая улица вместо Бауманской, например".

: "Мне очень нравятся старые, исторические, названия улиц моего района. Немецкая улица вместо Бауманской, например".

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Неоготический особняк крестьянина Фролова, Бауманская, 23

Этот необычный дом с готическими декоративными мотивами был в 1913-1914 годах построен для разбогатевшего крестьянина Антона Фролова. Часть Немецкой (ныне Бауманской) улицы, где стоит особняк, тогда называлась Девкиным переулком.

Построено здание по проекту Виктора Мазырина, автора причудливого особняка Арсения Морозова на Воздвиженке, который больше известен как Дом дружбы с народами других стран. Мазырин увлекался спиритизмом, верил, что его душа родилась в Египте и он стал реинкарнацией строителя знаменитых пирамид.

Сейчас в доме крестьянина Фролова расположился ресторан "Немецкая слобода". Еще внутри – три квартиры. А на окнах сохранились старинные витражи.

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Деревянный дом начала XX века, Денисовский переулок, 24

Дом купца Крупенникова был построен в 1912-1913 годах. Его архитектура уникальна – на большинство прочих деревянных двухэтажек того времени он совсем не похож. Его можно отнести к стилю неоклассицизма. Сейчас здесь расположен паспортный стол района.

Елена, жительница района : "Я родилась и всю жизнь живу на Бауманской. Здесь и школу окончила, и университет. Из интересных мест, расположенных неподалеку от дома, наверное, в первую очередь приходят в голову Лефортовский парк, набережная реки Яузы, Елоховский собор. Насколько я знаю, он был главным собором Москвы до восстановления Храма Христа Спасителя.

: "Я родилась и всю жизнь живу на Бауманской. Здесь и школу окончила, и университет. Из интересных мест, расположенных неподалеку от дома, наверное, в первую очередь приходят в голову Лефортовский парк, набережная реки Яузы, Елоховский собор. Насколько я знаю, он был главным собором Москвы до восстановления Храма Христа Спасителя.

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Дом, где жил Фонвизин, Денисовский переулок, 13

Некоторые исследователи утверждают, что Денисовский переулок обязан своим названием проживавшему здесь некоторое время драматургу Денису Фонвизину. Скорее всего, это неправда: обычно в Москве улицы называли не по именам, а по фамилиям домовладельцев. К тому же, Фонвизин собственного особняка здесь никогда не имел.

По одним сведениям, автор "Недоросля" снимал дом №13 в 1791-1792 годах у почтамтского сержанта Шмелева, по другим – в 1785 году.

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Дом Мусина-Пушкина, Спартаковская улица, 2, корпус 1

Алексей Иванович Мусин-Пушкин был археографом и собирал древние рукописи. Считается, что "История государства Российского" Карамзина писалась в основном на документах, собранных именно им. Кроме того, у Мусина-Пушкина хранился подлинник "Слов о полку Игореве", который погиб при пожаре 1812 года.

Еще особняк часто связывают с именем знаменитого чернокнижника Якова Брюса - несмотря на то, что он здесь никогда не жил, а только был женат на одной из родственниц Мусина-Пушкина. Зато Брюс по заказу хозяина дома создал мистические солнечные часы, которые должны были, в том числе, предсказать судьбу своего владельца.

Как гласит легенда, Брюс проклял часы и завещал им показывать только плохое.

Говорят, проклятие сбылось - перед обеими войнами и революцией камень доски-трапеции, на которой некогда были выбиты очертания различных символов и вставлен стержень, становился кроваво-красным. Считается, кроме того, что чародей спрятал в доме клад, найти который можно, проследив за периодически проступающим на доске изображением белого креста. Впрочем, искать сокровища небезопасно - их охраняет призрак самого Брюса.

В начале XIX века Мусины-Пушкины продали усадьбу. Здесь разместилась вторая московская гимназия, где собирался кружок драматурга Островского. После революции особняк занимали красноармейский клуб и два института - индустриально-педагогический и инженерно-строительный.

Александр, житель района: " Старая Басманая всегда была шумной и полной заведений и магазинов. Особенно я любил район перекрестка, где Новая Басманая встречается со Спартаковской и Доброслободской улицей. Здесь расположены кафешки, в которые мы часто ходим с друзьями, и клуб, куда ходили подростками".

Старая Басманая всегда была шумной и полной заведений и магазинов. Особенно я любил район перекрестка, где Новая Басманая встречается со Спартаковской и Доброслободской улицей. Здесь расположены кафешки, в которые мы часто ходим с друзьями, и клуб, куда ходили подростками".

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Аптекарский переулок

Именно здесь, в переулке, тогда носившем название Живодерный, располагалась одна из первых в России частных аптек, основанных по указу Петра I в 1701 году. Ее открыл Иоганн Готфрид Грегориус, которого царь знал лично. Ранее все аптеки были государственными и обслуживали царский двор.

В современном Аптекарском сохранились двух- и трехэтажные строения. Интересно, что под домом №5/21 лежит кирпичная труба, в которую перед постройкой заключили тот самый ручей Кукуй, который был когда-то границей Немецкой слободы.

Александр, житель района : "В Аптекарском переулке всегда очень спокойно. Особенно в летние месяцы, когда улицы и дворы совсем пустеют. Через этот район я всегда любил ходить либо в сторону метро "Курская", либо к парку Лефортово".

: "В Аптекарском переулке всегда очень спокойно. Особенно в летние месяцы, когда улицы и дворы совсем пустеют. Через этот район я всегда любил ходить либо в сторону метро "Курская", либо к парку Лефортово".

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Домовой храм, Посланников переулок, дом 9, строение 2

В конце XIX в переулке разместился Епархиальный свечной завод. При нем появилось училище, верхний этаж которого занял домовой храм. Церковь была обустроена для рабочих завода - считалось, что остальные приходские церкви расположены отсюда слишком далеко.

В советское время здесь располагался клуб, где читали лекции и показывали кино. С 2008 года здесь вновь начали проходить службы.

Палаты Щербаковых-Смирновых, Бакунинская улица, 24

Это поистине уникальное здание - во-первых, оно было построено, как утверждают историки, еще в XVIII веке, во-вторых, полностью сохранило свою первоначальную планировку. Считается, что палаты Щербаковых датируются 1773 годом, однако дом имеет и черты более ранних эпох. Например, характерные для XVII века белокаменные подвалы, сводчатые помещения на первом и втором этажах.

В XVIII веке здесь размещались каменные палаты в лавками и трактиром. Хозяин заведения, купец Щербаков, жил на верхнем этаже. Считается, что однажды в его палатах даже ночевал император Павел Петрович со свитой. В благодарность за гостеприимство Павел подарил Щербакову свой портрет.

Интересно, что позднее здание "дополнилось" таким количеством наслоений, что при прокладке Третьего транспортного кольца разглядеть в доме палаты XVIII века удалось не сразу. Здание даже подлежало под снос, но реставраторам и общественным активистам удалось доказать уникальность строения и отстоять его.

Александр, житель района: "Мне нравится Бакунинская улица. По ней, широкой, всегда людной, с множеством троллейбусов, я часто гулял до Электрозаводской (обратно возвращаясь по набережной Яузы через Лефортово)".

"Мне нравится Бакунинская улица. По ней, широкой, всегда людной, с множеством троллейбусов, я часто гулял до Электрозаводской (обратно возвращаясь по набережной Яузы через Лефортово)".



Анна Теплицкая