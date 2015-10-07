Город передал в пользование фонду "Подари жизнь" усадьбу "Измалково"

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Столичные власти на 49 лет передали в пользование фонду "Подари жизнь" усадьбу "Измалково". Соответствующее распоряжение, подписанное Сергеем Собяниным, размещено на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Как рассказала директор фонда Екатерина Чистякова, в усадьбе будут жить дети, которым не требуется постоянное пребывание в больнице.

"Передать в безвозмездное пользование на 49 лет благотворительному фонду помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями "Подари жизнь" объекты недвижимого имущества, являющиеся объектом культурного наследия регионального значения "Усадьба Измалково XIX в.: главный дом, флигели – восточный и западный, кладовая, кухня, здание служб", – отмечается в документе.

В пользование фонда переходят 11 зданий усадьбы площадью от 1,3 тысячи квадратных метров до 35,4 квадратных метров, которые находятся в поселении Внуковское. При этом фонд обязан выполнять требования, установленные федеральным законом "Об объектах культурного наследия народов России".

"Измалково" – существовавшая в XVIII – начале XX веков подмосковная усадьба рода Самариных.

Как рассказала директор фонда Екатерина Чистякова, в усадьбе будут жить дети, которым не требуется постоянное пребывание в больнице.

"Лечение наших подопечных – детей с онкологическими и гематологическими диагнозами не всегда требует постоянного пребывания в больнице. В перерывах между курсами лечения или в ходе наблюдения после окончания основной терапии ребенок может и должен жить вне больницы, а приезжать туда только на обследования и процедуры, - объяснила Чистякова. - Это лучше со всех точек зрения: и с чисто медицинской (чтобы снизить опасность больничных инфекций), и с психологической, и с организационной — благодаря ротации коек клиника сможет помогать намного большему числу пациентов. Значит, необходимо обеспечить возможность проживания детей где-то недалеко от больницы"

Он добавила, что у большинства семей нет ни родных в Москве, ни возможности снимать в столице жилье. А мест для проживания в амбулаторный период лечения катастрофически не хватает. Например, существующий пансионат Центра детской гематологии им. Д. Рогачева рассчитан на 132 детей, а в идеале нужно в два-три раза больше мест. 27 амбулаторных квартир, которые снимает фонд "Подари жизнь", тоже переполнены. Поэтому фонд еще несколько лет назад принял решение о необходимости создания пансионата для амбулаторных пациентов.

Напомним, в столице также существует практика сдавать в аренду на 49 лет памятники архитектуры федерального значения, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, по льготной ставке "рубль за квадратный метр".

Данная практика будет распространяться по всей территории России. Главное условие – бизнесмен должен восстановить объект.При этом в договоре аренды установят жесткие условия расторжения контракта в случае невыполнения арендатором реставрационных работ.