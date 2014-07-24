"Толстые пешеходы" рассказывают правду о еде и портят дорожные знаки

Фото: ОО "Правда о еде"

22 июля около сотни дорожных знаков в Москве изменили свой вид: представители организации "Правда о еде" наклеили на них изображения толстяка и стикеры на тему "Осторожно, насыщенные жиры!". Организаторы акции таким способом решили привлечь внимание горожан к продуктам с потенциально опасными компонентами. Однако представители Центра организации дорожного движения возмущены порчей знаков.

"Насыщенные жиры вредят вашему здоровью", "Насыщенные жиры убивают даже худых", "Насыщенные жиры сделают тебя пузаном" – наклейки с такими текстами появились во вторник на знаках пешеходных переходов в разных районах Москвы, в основном – рядом с сетями фастфуда и палатками уличной еды. Как сообщил М24.ru координатор общественной организации "Правда о еде" Максим Ракша, расклейщики выбирали те заведения общепита, в продукции которых несбалансированный жировой баланс.

Фото: ОО "Правда о еде"

По словам Максима Ракши, акция прошла в спокойной обстановке и вызвала интерес и одобрение прохожих, "за исключением пары недовольных". Максим рассказал, что средняя "продолжительность жизни" наклейки на дорожном знаке – около месяца, хотя некоторые стикеры убирают уже в течение недели. Однако в районе Марфино есть знак-старожил, на котором наклейка держится уже целый год: ее охраняют местные жители.

Впрочем, комментарии граждан, впервые увидевших знак с наклейкой, демонстрируют немного другую реакцию: многие не понимают, в чем смысл данной акции. "Если она направлена на борьбу с ожирением, то меня она как-то не сильно впечатляет, – замечает менеджер одной из московских компаний Маша. – Я согласна, что за здоровьем следить надо и за фигурой тоже, но лично меня такой пешеход похудеть не побуждает". Верстальщица Светлана и вовсе предположила, что наклейки – чья-то недобрая шутка: "Я подумала, что это злые подростки развлекаются".

"Интересно, в чем смысл акции? – недоумевает редактор Анастасия. – Не все, кто посещает заведения фастфуда, обратят внимание на знак перехода. Клеили бы лучше стикеры на дверях подобных заведений". "Мне кажется, такие знаки надо устанавливать перед предприятиями именно быстрого общественного питания, – согласна ее коллега Евгения. – А так кому-то может быть обидно, особенно полным людям".

Как сообщила М24.ru пресс-секретарь Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасия Писарь, подобные акции, каким бы ни было их общественное значение, очень вредны. "Дорожные знаки – это прежде всего средства для безопасности дорожного движения, и все участники движения должны четко видеть, где пешеходный переход".

ЦОДД постоянно призывает граждан сообщать на горячую линию о порче дорожных знаков и старается оперативно возвращать их в нормальное состояние, так что если от кого-то поступило сообщение о наклейках на знаках, эти наклейки уже должны быть убраны.

По словам Анастасии Писарь, оригинальные наклейки на дорожных знаках Москвы появляются очень редко, чаще госимущество портят стандартными способами: обклеивают рекламой, разрисовывают краской из баллончиков, изгибают и переворачивают, сбивают в результате ДТП. Каждую неделю сотрудники ЦОДД отмывают, очищают от "спама" и ремонтируют порядка 1000 знаков, например, с 14 по 20 августа пришлось проводить в порядок 1238 знаков.