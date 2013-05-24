В Москве обустроят более 60 километров пешеходных зон

Фото: ИТАР-ТАСС

К концу 2013 года в Москве планируется обустроить более 60 километров пешеходных зон.

При этом в центре Москвы появится 13 прогулочных зон и еще по три пешеходные улицы в других административных округах, сообщил заместитель мэра, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной сети Максим Ликсутов.

Таким образом, протяженность пешеходных зон в административных округах будет составлять от 1 до 1,5 километра.

Заммэра также отметил, что протяженность велодорожек в Москве в 2013 году увеличится до 131 километра. Так, в июне будет открыта велодорожка "Парк Музеон - Парк Победы" протяженностью 16,3 километра.

Кроме того, к 1 июня в столице будет установлено более 800 велопарковок, добавил Ликсутов.