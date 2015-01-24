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Москва 24

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Дворы

24 января 2015, 16:00

Более 14 тысяч снегоуборочных машин борются с последствиями снегопада

улицы дворы уборка снега коммунальщики снегопад

Высота сугробов в столице превысила 30 сантиметров

Более 14 тысяч снегоуборочных машин и 40 тысяч коммунальщиков борются с последствиями сильного снегопада, который обрушился на столицу минувшей ночью. По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день и прекратится только около 20.00, сообщает телеканал "Москва 24".

В некоторых районах города наблюдаются метели. Высота сугробов в некоторых районах города превысила 30 сантиметров. Ситуация осложняется тем, что минувшей ночью в городе прошел ледяной дождь.

Функционируют все 56 стационарных и 150 мобильных снегосплавных пунктов, общая мощность которых более 550 тысяч кубометров снега в сутки.

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В условиях сильного снегопада столичных автомобилистов и пешеходов просят проявить предельную внимательность на дорогах.

Ранее сообщалось, что городские коммунальные службы возьмут под особый контроль очистку от снега пешеходных зон, подходов к станциям метро, остановок общественного транспорта и объектов социальной сферы.

Отметим, что за два дня в городе выпала примерно треть месячной нормы осадков.

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