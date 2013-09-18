Форма поиска по сайту

18 сентября 2013, 10:57

В Москве определили пешеходные зоны общегородского значения

Фото: ИТАР-ТАСС

Сергей Собянин подписал постановление, определяющее 11 пешеходных зон общегородского значения в Москве. За внешний облик этих улиц будет отвечать столичный департамент культуры.

Пешеходными зонами общегородского значения стали: Арбат от Гоголевского бульвара до Смоленской-Сенной площади, Камергерский переулок от Тверской до улицы Большая Дмитровка, улица Кузнецкий Мост от Большой Дмитровки до Петровки, от Петровки до Неглинной улицы и от Неглинной до Рождественки, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Также особый статус присвоен Никольской улице, Рождественке, Тверскому проезду, Лаврушинскому переулку и пешеходной зоне гостиницы "Москва" - это территория, ограниченная улицей Охотный ряд, Театральным и Кремлевским проездами.

Общегородское значение также получили ряд участков Петровки, Столешникова переулка и тротуары Нового Арбата.

Требования к внешнему облику этих улиц, а также концепция их развития будут утверждены департаментом культуры Москвы до 30 января будущего года.

