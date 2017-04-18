Фото: m24.ru

Рогожский Вал обзаведется новым фонтаном с подводным светодиодным светильником. Техзадание по его установке размещено на сайте госзакупок.

Архитектурную форму установят напротив дома № 4 – начальная максимальная цена контракта составляет 7 миллионов 483 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что летом на ВДНХ начнется реставрация фонтанов. Завершить работы планируют к сезону 2018 года.

В порядок приведут "Каменный цветок", "Дружбу народов", "Золотой колос" и другие фонтаны на главной аллее.