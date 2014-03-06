Почти 500 тысяч кв. метров самостроя выявлено в Москве в прошлом году

В Москве продолжается снос незаконных построек

В прошлом году в Москве было выявлено почти 500 тысяч квадратных метров незаконных построек. Заместитель мэра столицы по вопросам строительства Марат Хуснуллин назвал нелегальную застройку - воровством городского пространства, сообщает телеканал "Москва 24".

Работа по сносу самостроев идет непрерывно, но до полной победы еще далеко.

Так, на пример, одна из построек возникла в Северном округе столицы несколько лет назад без разрешения. Собственники здания незаконно провели электричество и сдали его в аренду под автомастерскую. Рабочие, которые ее разбирают, говорят, те, кто построил, делали это на совесть.

Но прежде чем начать снос строения, из него выносят все, что было внутри: инструменты, покрышки и мебель. Верхние помещения частично использовались в качестве склада запчастей, частично - для проживания автомехаников.

Подобных незаконных строений в одном только Северном округе Москвы - несколько десятков.

"За предыдущие три месяца Госинспекцией по недвижимости было выявлено на территории Северного округа более 100 таких объектов. Поэтому работа ведется, объекты также выявляются. В основном это объекты торговли или услуг", - заявил советник управления контроля за объектами недвижимости по САО Олег Елистратов.

В большинстве случаев с незаконным захватом городской земли материалы дела направляются в суд, и накладывается штраф от 30 тысяч рублей.

Это здание в Северном округе обещают разобрать в течение дня, а металл, дерево и пенопласт отвезут на специальный склад. Все это будет храниться там до того момента, пока не обнаружится хозяин имущества. Если этого не произойдет, то весь материал, по истечении определенного времени, отправится на свалку.