Пройду по Уго Чавеса: как называют новые улицы в Москве

Как дают названия улицам Москвы

Во вторник, 2 июля, на севере Москвы появилась улица Уго Чавеса. Имя покойного венесуэльского президента присвоили Проектируемому проезду №5509, который идет от Ленинградского проспекта вдоль улицы Авиаконструктора Сухого. M24.ru рассказывает о том, как присваивают имена столичным улицам.

Решение о переименовании было принято на заседании правительства Москвы в конце июня. Называя улицу именем Уго Чавеса, власти воздают почести умершему президенту Венесуэлы, который поддерживал с Россией близкие отношения. Согласно московским законам, присвоить имя известного российского или зарубежного деятеля можно только новой улице и только по прошествии десяти лет после смерти этого человека. Президент России и мэр Москвы имеют право в исключительных случаях снимать такое ограничение.

Предложения о наименовании московских улиц могут вносить органы государственной власти России и Москвы, а также органы местного самоуправления и зарегистрированные в городе юридические лица. Кроме того, с предложениями о названии улиц могут вносить и сами жители города. Для этого нужно обратиться к префектам округов или в уполномоченный орган при правительстве Москвы.

Улица Александра Солженицына. Фото: ИТАР-ТАСС



1 июля стало известно, что в Москве появится улица Высоцкого. Об этом заявил заместитель председателя комитета общественных связей столицы Иван Серегин на заседании комиссии Мосгордумы.

"У меня, если поддержите, есть предложение по Владимиру Семеновичу Высоцкому. Может быть, это получится уже ко Дню города сделать. В Черемушках нашли интересный проектируемый проезд, который мог бы получить его имя", – сказал Серегин.

Кроме того, в ближайшее время на карте Москвы появится имя Галины Вишневской. В честь великой певицы назовут назовут Проектируемый проезд №326, который расположен на востоке Москвы, в районе Новокосино. Также два проезда в Строгине №120 и 6017 получат имя маршала Воробьева.

Одно из последних громких переименований улицы в Москве произошло в конце 2008 года, тогда Большой Коммунистической улице в Таганском районе присвоили имя Александра Солженицына.

Ранее, в 2004 году, одна из улиц в Южном Бутове была названа в честь президента Чеченской республики Ахмата Кадырова.

Впрочем, улицы в столице называют не только в честь известных людей. В ближайшее время несколько номерных проездов получат более благозвучные названия: в Бибирево появится Подушкинский переулок, в Измайлово - Вернисажная улица, а в Покровском-Стрешнево – Вишневый проезд.

Кроме того, в Алтуфьевском районе СВАО появится в Поморский проезд, а в Лосиноостровском районе - Джамгаровская улица. Также безымянный мост в Свиблово получит название Яузская плотина, а в Тушино будет устроена Тушинская площадь.

Григорий Медведев