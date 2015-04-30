В столице установят более 6 тысяч англоязычных указателей до конца года

"Интервью": Владимир Черников – о развитии туризма в Москве

В Москве до конца года установят более 6 тысяч указателей, на которых названия улиц будут дублироваться на английском языке. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщил руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Владимир Черников.

По его словам, программа по развитию удобной навигации для иностранных туристов рассчитана на три года.

Черников отметил, что на данный момент в центре столицы уже установлено около 2 тысяч уличных указателей с переводом на английский язык.

С домовых указателей в центре Москвы уберут латинскую транскрипцию

Добавим, что количество туристов в Москве в последние четыре года увеличилось на 40 процентов. В 2014 году столицу посетили 5,7 миллиона иностранцев. Для сравнения: в 2010 году посмотреть столицу захотели 4 миллиона туристов. Чаще всего в Москву приезжают из Китая, Германии, Франции и Турции.

Напомним, установку современной навигации на улицах Москвы начали год назад. В первую очередь таблички с названиями улиц на русском и английском языках появились в центре города.

Полностью же программа по установке навигации завершится к 2018 году, когда в Москве будет проходить Чемпионат мира по футболу.

Отметим, что в прошлом году для Москвы разработали новый дизайн уличных указателей. Они отличаются в зависимости от местоположения.