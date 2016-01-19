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19 января 2016, 18:18

Городское хозяйство

В Москве заменят почти 20 тысяч уличных указателей

Фото: m24.ru/Евгения Смолянкая

Почти 20 тысяч уличных указателей заменят в столице в этом году. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Задача 2016 года – продолжать выполнение программы, она у нас до 2018 года, и сделать примерно 16 тысяч указателей на домах и около трех тысяч по улицам", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам Бирюкова, из 80 тысяч домовых указателей с 2014 года было отремонтировано примерно 25 тысяч. 35 тысяч были сделаны по новому стандарту. Помимо этого, в городе установили четыре тысячи отдельно стоящих указателей.

Ранее m24.ru сообщало, что все станции столичного метрополитена оборудуют новыми указателями, которые будут продублированы на английском языке. Это произойдет к концу 2016 – началу 2017 года. Новые элементы навигации уже есть на шести станциях метро и в шести переходах. Указатели, продублированные на английском, можно увидеть на станциях "Выставочная", "Деловой центр", "Парк Победы", "Лесопарковая", "Текстильщики", "Кузнецкий мост".

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