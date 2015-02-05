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Москва 24

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05 февраля 2015, 13:00

Самым распространенным видом преступлений в Москве оказалось мошенничество

уголовный розыск ОПГ мошенничества

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Среди всех преступлений, которые совершаются в Москве, самым распространенным оказалось мошенничество – 84%, сообщил на пресс-конференции замглавы УЭБиПК столичной полиции Владимир Долгов.

Например, в 2014 году была пресечена деятельность восьми группировок, занимающихся сбытом БАДов. От их деятельности пострадали 1,5 тысячи человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Долгова.

Замначальника управления угрозыска по Москве Михаил Гусаков, в свою очередь, добавил, что в 2014 году было раскрыто на 43% больше тяжких имущественных преступлений - грабежей, разбоев и вымогательств, совершенных ОПГ, чем в 2013 году (102 и 71 соответственно).

Кроме того, столичные сыщики ликвидировали 94 ОПГ, 19 из которых – этнические. Гусаков добавил, что в столице зарегистрированы 44 вора в законе, но фактически проживают только восемь, остальные находятся за решеткой, уехали из столичного региона или из страны.

Недавно M24.ru сообщало о громком деле, дошедшем до суда: экс-замдиректора МОЭК обвиняется в мошенничестве на 1,8 миллиона долларов. По версии следствия, фигурант дела и замруководителя службы капитального строительства подписали акт приема-передачи газотурбинного двигателя, который в действительности находился в распоряжении другой фирмы.

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