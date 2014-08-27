Измайловский суд рассмотрит дело агента задержанных экс-антикоррупционеров МВД

Измайловский суд. Фото: izmailovsky.msk.sudrf.ru

Измайловский суд Москвы в среду приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении одного из агентов экс-сотрудников ГУЭБиПК МВД России - безработного жителя Москвы Алексея Клюшкина, обвиняемого в пособничестве в провокации преступлений.

Как ожидается, на предстоящем заседании Клюшкин заявит ходатайство об особом порядке слушаний, который, согласно нормам УПК РФ, можно выбрать только при полном признании вины и раскаянии в содеянном. Выбор особого порядка является смягчающим обстоятельством, суд при рассмотрении дела в особом порядке может назначить наказание не более двух третей от максимального, предусмотренного санкцией статьи УК РФ, передает МИА "Россия сегодня".

По версии следствия, в июне 2013 года Клюшкин был использован сотрудниками ГУЭБиПК в так называемом оперативном эксперименте по пресечению коррупции в подмосковном управлении Федеральной регистрационной палаты, когда ему было поручено передать и. о. руководителя службы Ольге Ждановой через посредника Алексея Акчурина 1 миллион 300 тысяч рублей.

Клюшкину, ранее судимому по статье 290 УК РФ (получение взятки), на этот раз вменяется нарушение части 5 статьи 33, части 3 статьи 286 УК РФ, то есть пособничество в превышении должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.