Инженера электросетевой компании задержали за мошенничество

Правоохранители задержали в центре Москвы инженера распределительной электросетевой компании, которого подозревают в мошенничестве, сообщает Агентство "Москва".

Установлено, что с 9 по 14 июля инженер участка технического обслуживания и ремонта одной из крупных распределительных электросетевых компаний проводил проверку технического состояния счетчиков энергопотребления столичной фирмы. Выявив нарушения, инженер предложил руководителю организации скрыть их за вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

Руководитель фирмы написал заявление в полицию. В итоге инженера – 29-летнего жителя Подмосковья – задержали при получении взятки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество".