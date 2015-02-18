Суд прекратил дело в отношении адвоката подсудимого по делу Буданова

Мурад Мусаев. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Преображенский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении адвоката Мурада Мусаева, обвиняемого в подкупе присяжных и вмешательстве в деятельность суда, сообщает РАПСИ.

Ранее защита Мусаева требовала прекратить дело о вмешательстве в работу суда из-за истечения срока давности, ходатайство было удовлетворено. Также ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Кроме адвоката, в деле фигурируют двое присяжных. Они обвиняются по статье "Воспрепятствование правосудию", это дело будут рассматривать в суде в начале марта.

Напомним, Мурад Мусаев был адвокатом Юсупа Темерханова – обвиняемого по делу об убийстве Юрия Буданова. Следствие считает, что в январе 2013 года Мусаев совершил подкуп двух свидетелей. Целью была дача свидетелями ложных показаний в суде по делу об убийстве Буданова.

Кроме того, по версии следствия, Мусаев и его соучастники пытались повлиять на решения коллегии присяжных заседателей при вынесении вердикта Темерханову.

Несмотря на это Темерханова приговорили к 15 годам колонии. По данным следствия, убийство он совершил из мести за гибель отца в ходе Чеченской войны.