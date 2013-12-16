Экс-чиновник с рейса Красноярск-Москва стал фигурантом уголовного дела

Против авиадебошира Андрея Третьякова возбудили уголовное дело

Бывший чиновник Андрей Третьяков, избивший бортпроводника на борту рейса Красноярск-Москва, стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье "Хулиганство".

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО, решается вопрос об аресте фигуранта. Сам дебошир в настоящее время находится в спецприемнике для административно задержанных граждан.

Напомним, 15 декабря пьяный экс-заместитель губернатора Челябинской области, и.о. гендиректора государственного холдинга "Росгеология" с мая 2012 года по июнь 2013 года, Андрей Третьяков жестоко избил бортпроводника после того, как тот не разрешил ему пройти в туалетную комнату бизнес-класса. В связи с инцидентом самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска.

По словам пассажиров, Третьяков выпил спиртное перед тем, как сесть в самолет. Наблюдавшие за конфликтом уверены, стюард не провоцировал нетрезвого мужчину. Бортпроводник с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Похожий случай произошел 11 января на борту самолета "Москва-Хургада". Пьяный житель Саратова Сергей Кабалов собрался закурить в туалете лайнера (что запрещено правилами перевозок), а когда бортпроводник сделал ему замечание, устроил драку. После чего дебошир попытался проникнуть в кабину пилотов. Авиадебошир пытался скрыться в Белоруссии, но был задержан и передан российской стороне. Коллегия присяжных признала Кабалова виновным в попытке угона самолета.