05 марта 2014, 10:41

Происшествия

Против Павла Дурова могут возбудить уголовное дело за растрату

Против основателя "ВКонтакте" Павла Дурова могут возбудить дело

Против основателя социальной сети "ВКонтакте" Павла Дурова могут возбудить уголовное дело за растрату. В ходе проверки акционеры соцсети недосчитались 273 миллиона рублей. Предполагается, что Дуров потратил деньги на собственные нужды.

По информации некоторых российских СМИ, 2 миллиона рублей ушли на авиаперелеты. Также Дуров назначил себе зарплату в 5,7 миллионов рублей в месяц.

Внутренняя проверка экономической деятельности "ВКонтакте" была инициирована акционерами соцсети, сообщают "Известия".

При этом пресс-секретарь "Вконтакте" Георгий Лобушкин сообщил M24.ru, что "никаких "промежуточных итогов" проверок "ВКонтакте" не существует. Так что выводы попросту не соответствуют действительности".

