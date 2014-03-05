Против Павла Дурова могут возбудить уголовное дело за растрату

Против основателя "ВКонтакте" Павла Дурова могут возбудить дело

Против основателя социальной сети "ВКонтакте" Павла Дурова могут возбудить уголовное дело за растрату. В ходе проверки акционеры соцсети недосчитались 273 миллиона рублей. Предполагается, что Дуров потратил деньги на собственные нужды.

По информации некоторых российских СМИ, 2 миллиона рублей ушли на авиаперелеты. Также Дуров назначил себе зарплату в 5,7 миллионов рублей в месяц.

Внутренняя проверка экономической деятельности "ВКонтакте" была инициирована акционерами соцсети, сообщают "Известия".

При этом пресс-секретарь "Вконтакте" Георгий Лобушкин сообщил M24.ru, что "никаких "промежуточных итогов" проверок "ВКонтакте" не существует. Так что выводы попросту не соответствуют действительности".