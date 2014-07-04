Антифашиста Сократа будут судить за участие в драке с неонацистами

Фото: zamoskvoretsky.msk.sudrf.ru

Участника антифашистского движения Алексея Сутугу, известного под прозвищем "Сократ", будут судить за участие в массовой драке, сообщили M24.ru в пресс-службе Замоскворецкого суда.

Предварительные слушания по делу назначены на 11 июля.

Напомним, 2 января 2014 года возле метро "Октябрьская" произошла драка с участием представителей неонацистского движения и антифашистов. По версии самого Сутуги, он хотел разнять драку.

8 апреля Сократа задержали представители угрозыска, ему грозит до семи лет колонии по статье "Хулиганство".

Добавим, что Сутуга проходил обвиняемым по делу о массовой драке между охранниками и посетителями панк-концерта в клубе "Воздух" в 2011 году, но его освободили по амнистии.