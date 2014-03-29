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Следствие

29 марта 2014, 13:50

СК просит арестовать подозреваемого в убийстве девочки в Подмосковье

убийства следствие аресты подозреваемые Владимир Маркин

Подозреваемого в убийстве 10-летней девочки могут арестовать в субботу

29 марта следствие попросит арестовать задержаного накануне мужчину, подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Вечером в пятницу был задержан не работающий житель поселка Малые Вяземы 1985 года рождения. В ходе допроса мужчина признался в совершенном преступлении.

Как заявил официальный представитель СК Владимир Маркин, следствие предполагает, что подозреваемый около недели изучал маршруты следования девочки от дома до школы.

Как ранее писало M24.ru, утром 5 марта ученица третьего класса шла в школу. По версии следствия, неизвестный напал на девочку и оттащил ее в лесной массив, где изнасиловал, а затем задушил. Тело ребенка было найдено в лесу на берегу Вяземки, в 150 метрах от одного из домов по Звенигородскому шоссе города Голицыно.

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