Причиной стрельбы в ТиНАО стал конфликт между водителем и скутеристами

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Причиной стрельбы в ТиНАО, в результате которой погиб один человек, а второй находится в реанимации в тяжелом состоянии, стал конфликт между водителем и скутеристами, сообщает ТАСС.

По данным следствия, подозреваемый ехал по поселку на автомобиле и поссорился со встретившимися ему по дороге скутеристами.

Ранее m24.ru сообщало, что следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в Троицком административном округе.

Причиной стрельбы в ТАО стал конфликт между водителем и скутеристами

По предварительным данным, житель поселка Яковлевское забаррикадировался в своей квартире и открыл огонь из ружья. В результате стрельбы двое мужчин были тяжело ранены и их доставили в одну из столичных больниц.

При этом 39-летний потерпевший в тяжелом состоянии находится в реанимации, ему оказывается вся необходимая помощь, а 26-летний молодой человек от полученных ранений скончался.

По версии следствия, 55-летний мужчина начал стрельбу в ответ на якобы нанесенные ему ранее побои. В результате возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".