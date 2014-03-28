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Происшествия

28 марта 2014, 23:43

Подозреваемый в убийстве 10-летней девочки задержан в Подмосковье

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Фото: ИТАР-ТАСС

Подозреваемый в убийстве 10-летней девочки задержан в Московской области, информирует пресс-служба Следственного комитета России.

"... на своей квартире был задержан Константин Тишкин, 1985 года рождения, не работающий житель поселка Малые Вяземы Одинцовского района. В ходе допроса он дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления", - говорится в сообщении.

Утром 5 марта ученица третьего класса шла в школу по тропинке по своему маршруту. По версии следствия, неизвестный напал на девочку и оттащил ее в лесной массив, где изнасиловал, а затем задушил.

Тело ребенка было найдено в лесу на берегу Вяземки, в 150 метрах от одного из домов по Звенигородскому шоссе города Голицыно.

В ведомстве отметили, что следователи провели анализ биллинговых соединений на территории, где совершено преступление, изъяли более 1000 образцов ДНК у жителей близлежащих районов, а также видео с камер наблюдения по всему городу, провели более 200 допросов.

В доме подозреваемого сейчас проводятся обыски, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

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