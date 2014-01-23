Лихие 90-е: основные версии убийства бизнесмена в Королеве

В Подмосковье расследуют громкое убийство бизнесмена

В Подмосковье расследуют громкое убийство - на одной из улиц Королева расстреляли бизнесмена Александра Минеева.

События на улице Циолковского напоминали крепкий голливудский детектив из жизни нью-йоркской мафии или типичное покушение времен российских лихих 90-х. Черный Range Rover притормаживает у пешеходного перехода. В тот же момент из соседней машины звучит автоматная очередь. Стреляют практически в упор. Пассажир джипа убит на месте. Водитель чудом не пострадал.

Застреленный в Королеве Александр Минеев двадцать лет назад был одним из самых успешных предпринимателей Москвы. Основанная им в 1992 году фирма "Партия", занимавшаяся розничной и оптовой торговлей компьютерами и оргтехникой белой сборки, к концу десятилетия стала абсолютным лидером рынка.

Чтобы попасть на полки его магазинов, дилерам и дистрибьюторам приходилось платить до 500 тысяч долларов - для того времени гигантская сумма.

В середине 90-х гигантские состояния делались и терялись в мгновение ока. Минееву удалось удержаться на плаву. Вскоре оборот фирмы вырос до полумиллиарда долларов, а сам он занял 330 место в списке богатейших людей России.

Середина 90-х - это время, когда ни один бизнес с подобными оборотами вряд ли мог существовать без "крыши". Те, кто сопротивлялся бандитскому или милицейскому наезду, обычно жили недолго. Минеев выжил.

После дефолта 1998 года дела фирмы "Партия" пошли на спад. Компания накапливала долги перед поставщиками, надолго задерживала зарплату сотрудникам, возможно, появились проблемы с "крышей" или теневыми партнерами. Тогда Александр Минеев распродал часть торговых площадей и надолго переехал в Великобританию.



Некоторое время назад Минеев развелся с женой, которая осталась в Англии, и возвратился в Россию. Затяжные бракоразводные процессы обошлись ему дорого. По одним данным, предприниматель потерял большую часть принадлежавшей ему недвижимости. По другим - он сохранил контроль за торговыми центрами и ювелирными магазинами в Подмосковье.

Как раз после переговоров по поводу недвижимости в Щелковском районе он возвращался в день убийства. Что стало причиной покушения - старые долги после краха фирмы "Партия", имущественные проблемы после развода или бизнес-конфликты, предстоит выяснить следствию.



Николай Петров