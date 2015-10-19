СК назвал основную версию убийства замглавы Красногорска

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Предприниматель Амиран Георгадзе, подозреваемый в убийстве замглавы Красногорска Юрия Караулова и руководителя ОАО "Красногорская электрическая сеть" Георгия Котляренко, был лишен госконтрактов на строительство. Это могло стать мотивом преступления, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

"Георгадзе, получавший ранее государственные заказы на строительство, в последнее время был лишен такой возможности", – заявил официальный представитель СКР Владимир Маркин.

В Следственном комитете также считают, что подозреваемый тщательно готовился к преступлению и имел к жертвам "какие-то претензии", "испытывал очевидную неприязнь".

Следствие озвучило основную версию двойного убийства в Красногорске



Амиран Георгадзе неоднократно судился с некоторыми фирмами. Так, с компании подозреваемого "Мякининское поречье" взыскали почти 44 тысячи рублей за неоплаченную электроэнергию.

Кроме того, Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск компании "Подъемник М" к фирме "МП Эксплуатация", учредителем которой является Георгадзе, о взыскании 3,6 миллиона рублей по договору на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт лифтов.

Похожий иск от "Красногорской теплосети" "МП Эксплуатация" также проиграла, сообщает Агентство "Москва".

Напомним, днем 19 октября Амиран Георгадзе, занимающийся строительным бизнесом, пришел в администрацию Красногорского района. Между ним и замглавы района Юрием Карауловым началась беседа, которая перетекла в ссору. Тогда предприниматель позвал своего водителя, который принес оружие - автомат или карабин "Сайга". Оружие заклинило, и тогда Георгадзе расстрелял чиновника и руководителя ОАО "Красногорская электрическая сеть" Георгия Котляренко, который находился в том же кабинете, из пистолета.

После убийства Георгадзе вместе с водителем скрылись с места происшествия. Следствие рассматривает несколько версий убийства, в качестве приоритетной – о том, что убийство могло быть связано с исполнением чиновниками служебных обязанностей.

Расследование дела контролирует лично глава Московской области Андрей Воробьев, представители правоохранительных органов в постоянном режиме докладывают ему о результатах следственных действий, сообщает пресс-служба регионального правительства.