Задержан подозреваемый в убийстве трех членов семьи в Подмосковье

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Сотрудники полиции на границе Московской и Тверской областей задержали подозреваемого в убийстве трех человек в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Ранее сообщалось, что 10 января на балконе одной из квартир в городе Химки обнаружены тела 63-летнего главы семейства с пакетом на голове, а также трупы 62-летней матери и 40-летней дочери.

Обнаружены и изъяты ножи, а также иные предметы имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении данного преступлении. Им оказался сын потерпевших.

Мужчина написал явку с повинной. На допросе следователю он сообщил, что длительное время испытывал неприязненные отношения к родителям, поскольку они над ним издевались, поэтому он решился на убийство.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.