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Происшествия

15 февраля, 20:38

На юго-западе столицы женщина убила мужа и покончила с собой

убийства самоубийства криминал преступления

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

На юго-западе столицы женщина убила собственного мужа, а затем покончила жизнь самоубийством. Она выпрыгнула с балкона десятого этажа.

Инцидент произошел по адресу улица Академика Челомея, дом 8. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили труп мужчины с множественными колото-резаными ранениями груди и живота.

"По словам брата убитого, преступление совершила его жена, которая во время ссоры нанесла мужу не менее 18 ударов штык-ножом в туловище и шею", - рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Женщина затем покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона.

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Как ранее сообщало M24.ru, в столице также задержали мужчину, которого подозревают в убийстве жены и ее десятилетней дочери.

Тела женщины и девочки с колото-резаными ранениями были обнаружены 14 февраля в квартире дома по адресу Шаболовка, 23. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц, в том числе малолетнего".

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