Следствие по делу об убийстве журналистки Силиной завершено

Фото: ИТАР-ТАСС

ГСУ Следственного комитета России по Москве завершило следственные действия по делу об убийстве журналистки Екатерины Силиной и ее матери Евгении.

Как сообщает пресс-служба СКР, обвиняемый Степан Гончарик приступил к ознакомлению с материалами дела. После этого 30 томов поступят прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, в 2008 году Гончарик женился на Евгении Силиной, и впоследствии решил завладеть ее квартирой, где она проживала со своей дочерью. Для этого обвиняемый решил инсценировать пропажу матери и дочери, убив их и спрятав тела.

В ночь с 19 на 20 июня 2010 года Гончарик убил супругу и спрятал труп в лесу, но ее дочь не пришла домой. "Устранить" Екатерину преступнику удалось в январе 2011 года.

Все оказалось напрасно – обвиняемый думал, что станет владельцем квартиры, но у него был заключен второй брак в Белоруссии, и российский суд признал женитьбу Гончарика незаконной.